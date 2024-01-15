Penyebab Cristiano Ronaldo Lebih Menyayangi Carlo Ancelotti Dibandingkan Sir Alex Ferguson

PENYEBAB Cristiano Ronaldo lebih menyayangi Carlo Ancelotti dibandingkan Sir Alex Ferguson menarik untuk diulas. Sebagaimana diketahui, Sir Alex Ferguson adalah sosok pelatih yang melambungkan nama Cristiano Ronaldo.

Merekrutnya dari Sporting Lisbon pada 2003, Fergie -sapaan akrab Sir Alex Ferguson- menyulap Ronaldo menjadi pemain yang berbahaya. Di bawah asuhannya, Fergie membuat Cristiano Ronaldo yang masih muda menjadi pemain yang sangat berharga hingga meraih banyak kesuksesan di Manchester United.

Di luar lapangan, hubungan keduanya juga teramat dekat. Berkat semua hal itu, wajar saja jika Ronaldo menganggap Sir Alex Ferguson sebagai ayahnya di dunia sepakbola.

Kendati demikian, rupanya Cristiano Ronaldo lebih menyayangi Carlo Ancelotti dibanding Sir Alex Ferguson. Meski hubungannya tidak seperti ayah dan anak, soal kedekatan keduanya tidak kalah dekat dibanding hubungan Ronaldo dan Fergie.

Pertemuan Ronaldo dan Ancelotti pertama kali terjadi pada 2013 saat Don Carlo ditunjuk menjadi pelatih Real Madrid. Menariknya, kala itu Ancelotti tidak langsung menemui sang pemain. Akan tetapi menghubunginya lewat telepon agar saling bisa bekerja sama.

Pada kerja sama itu sendiri, Carlo Ancelotti membuat keputusan yang sangat berani dengan merubah posisi bermain Ronaldo dari seorang pemain sayap menjadi seorang penyerang. Hal itu dilakukan tidak lain karena di posisi penyerang lah Ronaldo bisa dengan lebih mudah untuk mencetak gol.

Dan benar saja, sebuah rekor dicatatkan Ronaldo pada 2014. Di mana pada saat itu, pemain asal Portugal itu menjadi top skor Liga Champions dengan torehan 17 gol. Dan sejak saat itu pula, Ronaldo mulai nyaman dengan peran barunya sebagai striker.

Sayangnya, pada 2015 kebersamaan mereka harus berakhir setelah Real Madrid memecat Carlo Ancelotti. Ronaldo pun merasa heran dengan keputusan yang diambil manajemen kala itu.