HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini, Justin Hubner Tahu Cara Kalahkan Irak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |17:45 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini, Justin Hubner Tahu Cara Kalahkan Irak
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 malam ini. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, sudah mengetahui cara membawa skuad asuhannya menang atas Irak dalam laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 yang disiarkan secara langsung di RCTI pada Senin, (15/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Justin Hubner yang sekarang membela Wolverhampton Wanderers, mengaku sudah menyaksikan gaya permainan Irak via video. Dari situ, bek 20 tahun ini sudah paham bagaimana cara mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Irak, sang juara Piala Asia 2007.

Justin Hubner

“Ya, kami memiliki banyak sesi analisis, jadi kami menonton mereka (permainan Irak). Melihat apa yang mereka akan lakukan. Mereka memiliki tim yang kuat, tapi kami juga kuat,” kata Justin Hubner mengutip dari laman resmi PSSI, Senin (15/1/2024).

Dalam pandangan Justin Hubner, Timnas Indonesia memiliki peluang meraih kemenangan atas Irak. Untuk mewujudkan itu, mantan kapten Timnas Belanda U-20 ini siap memberikan performa terbaik.

“Jadi, kami memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan mereka. Tapi, kami akan berjuang dan menunjukkan kepada orang yang kita bisa,” imbuh Hubner.

Pertandingan ini sangat penting bagi kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan di laga perdana Piala Asia 2023. Kemenangan bakal mendekatkan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
