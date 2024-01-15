Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Haru Justin Hubner Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Siap Bersinar Bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:15 WIB
Momen Haru Justin Hubner Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Siap Bersinar Bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?
Momen haru Justin Hubner menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN haru Justin Hubner dan para pemain keturunan lain menyanyikan lagu Indonesia Raya akan diulas Okezone. Seperti diketahui, gelaran Piala Asia 2023 telah dibuka.

Opening Ceremony Piala Asia 2023 berlangsung di Stadion Lusail, Qatar pada Jumat 12 Januari 2024 malam WIB. Pembukaan ini digelar dengan sangat megah lewat berbagai penampilan, lampu, hingga kembang api.

Justin Hubner bersemangat menyanyikan lagu Indonesia raya

(Justin Hubner bersemangat menyanyikan lagu Indonesia raya. (Foto: YouTube/GLSPORT)

Tema opening ceremony Piala Asia 2023 bernamakan "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" ini menjadi tanda dimulainya pertarungan antara 24 tim sepakbola terbaik di Asia. Ajang Piala Asia 2023 sendiri berlangsung pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Sebuah momen menarik terlihat dalam pembukaan Piala Asia 2023 itu. Untuk pertama kalinya sejak  2007 silam, bendera merah putih milik Indonesia kembali berkibar di ajang sepakbola terbesar di Asia ini. Hal ini jelas menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Dua hari sebelum opening ceremony Piala Asia 2023, para pemain dan staff pelatih Timnas Indonesia diundang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)) di Doha, Qatar. Dalam video yang beredar, memperlihatkan para pemain keturunan seperti Justin Hubner, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner tengah menyanyikan lagu Indonesia Raya di KBRI Doha.

Meski terlihat agak belepotan, tampak raut wajah mereka haru sekaligus bangga bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Justin Hubner dan kolega baru akan melakoni laga pertama mereka di Piala Asia 2023 pada hari ini Senin (15/1/2024) menghadapi Irak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179544/thomas_doll_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_persijajkt-BQet_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia dari Jerman? Juru Taktik Belanda Mungkin Tak Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179535/cristian_gonzales_dorong_pelatih_lokal_menangani_timnas_indonesia_ellocogoliadorcg10-AsRM_large.jpg
Cristian Gonzales Minta PSSI Tunjuk Pelatih Lokal sebagai Juru Taktik Timnas Indonesia: Bisa Firman Utina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179528/park_hang_seo_didukung_jadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_vff-kAHY_large.jpg
2 Mantan Pemain Timnas Indonesia Dukung Park Hang-seo Jadi Pelatih Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179521/eliano_reijnders_membuat_jeje_harus_klarifikasi_elianor-syZm_large.jpg
Mantan Penerjemah Shin Tae-yong Minta Maaf soal Eliano Reijnders di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179478/thomas_doll_diharapkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_okezone-ED2x_large.jpg
Thomas Doll Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya, Greg Nwokolo: Dia Pelatih Besar!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fans_motogp_asal_bolmut.jpg
Fans Asal Bolmut Tempuh 14 Jam Demi Dukung Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025, tapi Sang Idola Gagal Finish!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement