Momen Haru Justin Hubner Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Siap Bersinar Bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

MOMEN haru Justin Hubner dan para pemain keturunan lain menyanyikan lagu Indonesia Raya akan diulas Okezone. Seperti diketahui, gelaran Piala Asia 2023 telah dibuka.

Opening Ceremony Piala Asia 2023 berlangsung di Stadion Lusail, Qatar pada Jumat 12 Januari 2024 malam WIB. Pembukaan ini digelar dengan sangat megah lewat berbagai penampilan, lampu, hingga kembang api.

(Justin Hubner bersemangat menyanyikan lagu Indonesia raya. (Foto: YouTube/GLSPORT)

Tema opening ceremony Piala Asia 2023 bernamakan "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" ini menjadi tanda dimulainya pertarungan antara 24 tim sepakbola terbaik di Asia. Ajang Piala Asia 2023 sendiri berlangsung pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Sebuah momen menarik terlihat dalam pembukaan Piala Asia 2023 itu. Untuk pertama kalinya sejak 2007 silam, bendera merah putih milik Indonesia kembali berkibar di ajang sepakbola terbesar di Asia ini. Hal ini jelas menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Dua hari sebelum opening ceremony Piala Asia 2023, para pemain dan staff pelatih Timnas Indonesia diundang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)) di Doha, Qatar. Dalam video yang beredar, memperlihatkan para pemain keturunan seperti Justin Hubner, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner tengah menyanyikan lagu Indonesia Raya di KBRI Doha.

BACA JUGA: Respons Mengejutkan Justin Hubner Setelah Gagal Masuk Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak Versi Hamdan Hamedan

Meski terlihat agak belepotan, tampak raut wajah mereka haru sekaligus bangga bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Justin Hubner dan kolega baru akan melakoni laga pertama mereka di Piala Asia 2023 pada hari ini Senin (15/1/2024) menghadapi Irak.