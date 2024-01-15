Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Jesus Casas Beberkan Kelebihan yang Dimiliki Skuad Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:03 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Jesus Casas Beberkan Kelebihan yang Dimiliki Skuad Garuda
Timnas Indonesia bakal hadapi Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Irak, Jesus Casas memuji Timnas Indonesia memiliki skuad kuat karena dihuni para pemain muda bertalenta. Hal itu pun diakui Casas akan menyulitkan Irak untuk menang saat melawan Timnas Indonesia di laga perdana Grup D Piala Asia 2023.

Ya, Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di Ahmed bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB. Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- akan unggul di atas kertas berdasarkan pertemuan sebelumnya dan secara ranking FIFA.

Sebagai informasi, Timnas Irak sebelumnya mampu menghajar Indonesia 5-1 di Babak Kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 16 November 2023 lalu. Namun demikian, kedua tim tentu terus berkembang menjelang pertandingan mendatang.

Casas sendiri mengakui pertandingan ini akan berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, dan tidak yakin Irak bisa memenangkan pertandingan dengan mudah.

Jesus Casas

“Pertandingan pertama penting bagi kami dan kemenangan adalah tujuan kami, tapi tugas ini tidak akan mudah,” kata Casas dilansir dari Mustaqila, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
      
