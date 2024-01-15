Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tumbangkan Irak di Piala Asia 2023, Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA Melonjak Drastis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |12:42 WIB
Tumbangkan Irak di Piala Asia 2023, Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA Melonjak Drastis!
Ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak drastis jika menang atas Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
JIKA berhasil menumbangkan Irak di Piala Asia 2023, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA melonjak drastis. Tak tanggung-tanggung, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melonjak delapan anak tangga dari posisi 146 ke 138 dunia. Kok bisa? Begini perhitungannya.

Timnas Indonesia bakal menghadapi laga yang tidak mudah malam ini. Sebab, Irak berstatus juara Piala Asia 2007 dan kini menempati peringkat 63 dunia.

Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam

(Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam siap tempur di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Selain itu dalam pertemuan terakhir yang tersaji di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pantang minder jelang laga nanti.

Ia mengaku siap membawa Timnas Indonesia tampil berbeda ketimbang saat tumbang 1-5 dari Irak medio dua bulan lalu.

"Jadi, sekali lagi saya tidak bisa mengungkapkan (prediksi spesifik) untuk hasil akhir (melawan Irak). Akan tetapi, Anda bisa menantikan (penampilan) yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertemuan terakhir melawan Irak (di kualifikasi Piala Dunia 2026)," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga pada Minggu, 14 Januari 2024 siang WIB.

Di sepakbola tak ada kata mustahil. Potensi kejutan yakni melihat Timnas Indonesia menumbangkan Irak tentu sangat terbuka lebar.

