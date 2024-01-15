Timnas Indonesia vs Irak: Shin Tae-yong Tak Pedulikan Kehadiran Suporter Lawan

DOHA - Shin Tae-yong tidak akan mempedulikan kehadiran suporter lawan di laga Timnas Indonesia vs Irak nanti. Ia menjelaskan Skuad Garuda akan fokus ke pertandingan, sehigga bisa mendapatkan hasil bagus.

Timnas Indonesia akan bertemu dengan Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) jam 21.30 WIB.

Pasukan Garuda memiliki kenangan buruk saat menghadapi Irak. Sebab, Timnas Indonesia sempat menelan kekalahan telak 1-5 dari Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- di Basra International Stadium pada November 2023 lalu.

Sementara menjelang laga nanti, Shin Tae-yong menyadari Irak bakal mendapatkan dukungan suporter. Ia menilai dukungan tersebut berperan penting, ketika timnas menelan kekalahan 1-5 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Soal pendukung Irak, tentu saja ada banyak pendukung Irak waktu itu. Energi dari pendukung Irak sangat luar biasa," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Kendati demikian, Shin Tae-yong mengatakan kehadiran suporter Irak akan menjadi hal bagus untuk Piala Asia 2023. Namun, ia menjelaskan timnya tidak akan peduli dengan tekanan yang diberikan suporter lawan dan akan fokus ke permainan, sehingga bisa mendapatkan hasil bagus.