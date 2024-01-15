Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jersey Ivar Jenner Jadi Incaran Eks Manchester United Zidane Iqbal di Laga Timnas Indonesia vs Irak pada Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:35 WIB
Jersey Ivar Jenner Jadi Incaran Eks Manchester United Zidane Iqbal di Laga Timnas Indonesia vs Irak pada Piala Asia 2023
Ivar Jenner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@ivarjnr)
DOHA – Gelandang Timnas Irak sekaligus eks pemain Manchester United, Zidane Iqbal, mengincar jersey pemain muda Timnas Indonesia, Ivar Jenner, saat berhadapan di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Dia sudah memiliki niat untuk bertukar jersey dengan gelandang Timnas Indonesia itu.

Untuk diketahui, Iqbal dan Ivar sama-sama membela klub asal Belanda, yakni FC Utrecht. Kedua pemain ini akan saling bertemu, tapi bukan sebagai rekan setim melainkan menjadi lawan.

Zidane Iqbal

Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2023) malam WIB.

Iqbal mengaku sudah membidik jersi Ivar Jenner untuk ditukar setelah laga tersebut berakhir. Mantan pemain Manchester United ini juga mengatakan kalau mereka sudah menjalin kesepakatan terkait hal itu.

“Kalau (ofisial) Irak izinkan, saya memberikan jersi kepada tim lawan, saya ingin jersi Ivar dari Indonesia,” kata Iqbal, dilansir dari kanal Youtube FC Utrecht, Senin (15/1/2024).

“Itu sudah kami bicarakan dan kalau boleh, pasti kami akan melakukannya,” sambungnya.

