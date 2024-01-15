Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Ivar Jenner Cs Diminta Tidak Terpengaruh dengan Rentetan Hasil Minor

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:32 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Ivar Jenner Cs Diminta Tidak Terpengaruh dengan Rentetan Hasil Minor
Timnas Indonesia kala berlatih di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Mohamad Kusnaeni, meminta Ivar Jenner cs tak terpengaruh dengan rentetan hasil minor Timnas Indonesia jelang memulai perjalanan di Piala Asia 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa fokus menatap laga melawan Irak yang akan tersaji di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023.

Sebelum memulai perjalanan di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan matang dengan menjalani tiga laga uji coba. Mereka dua kali melawan Libya dan satu kontra Iran. Namun sayang, skuad Garuda menelan kekalahan di tiga laga uji coba tersebut.

Timnas Indonesia

Rentetan hasil minor itu sontak mengundang banyak spekulasi dari para pencita sepakbola Indonesia. Banyak yang ragu dengan kiprah skuad Garuda di ajang bergengsi se-Asia itu. Tapi, Bung Kus -sapaan akrab Kusnaeni- menilai itu semua adalah hal yang wajar.

“Sejumlah kekalahan menjelang Piala Asia memang membuat para pendukung timnas menjadi khawatir,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Minggu 14 Januari 2024.

“Namun, hal Itu wajar karena kita punya ekspektasi tinggi terhadap Timnas Indonesia,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
