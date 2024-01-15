Rizky Ridho Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia vs Irak pada Piala Asia 2023: Kami Akan Berjuang!

AL RAYYAN – Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menegaskan bahwa dirinya siap tempur di laga kontra Irak pada Piala Asia 2023. Dia menyatakan Timnas Indonesia akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil manis dalam laga itu.

Rizky memastikan Timnas Indonesia akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga itu. Dia memahami laga-laga yang akan dijalani Timnas Indonesia dalam fase Grup D cukup berat.

"Bismillah, kami semua akan berjuang sekuat tenaga untuk Piala Asia ini. Apalagi semuanya merupakan lawan berat di sini (Piala Asia),” ucap Ridho, dilansir dari laman Persija, Senin (15/1/2024).

Rizky Ridho mengatakan persiapan memang sudah dilakukan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dengan cukup matang. Jadi, itu bisa menjadi modal untuk ajang tersebut.

“Sudah banyak persiapan yang kami jalani. Jadi kami semua berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Tim Merah Putih," jelas Rizky Ridho.