Xavi Minta Barcelona Tak Hanya Fokus ke Jude Bellingham saat Lawan Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2024

RIYADH – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tak hanya waspadai ancaman Jude Bellingham saat melawan Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2024. Xavi meminta para pemain Blaugrana -julukan Barcelona- tidak hanya fokus untuk mengawal Jude Bellingham saja.

Jude Bellingham menjadi mimpi buruk Barcelona dalam pertemuan terakhir dengan Real Madrid. Pemain berusia 20 tahun itu sukses membawa Real Madrid comeback atas Barcelona di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol pada 28 Oktober 2023.

Bellingham berhasil mencetak dua gol spektakuler saat itu. Alhasil, Barcelona yang unggul cepat lewat gol Ilkay Gundogan menelan kekalahan 1-2.

Kini, Bellingham berpotensi diturunkan lagi dalam final Piala Super Spanyol 2024. Laga itu akan digelar di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Senin (15/1/2024) pukul 02.00 WIB.

Walau Bellingham adalah ancaman, Xavi mengatakan Barcelona tidak boleh fokus pada satu pemain saja. Menurutnya, semua pemain Los Blancos -julukan Real Madrid- berada pada level yang sama dengan Bellingham.