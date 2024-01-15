Real Madrid vs Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2024, Carlo Ancelotti Berpotensi Samakan Catatan Zinedine Zidane

PELATIH Real Madrid, Carlo Ancelotti, berpotensi menyamai catatan Zinedine Zidane. Hal itu bisa terjadi jika Ancelotti sukses membawa Madrid berjaya melawan Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024.

Ya, Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024. Jika Real Madrid menang, Ancelotti bisa menyamai raihan Zinedine Zidane selama menukangi Los Blancos -julukan Real Madrid.

Zidane saat ini memegang predikat sebagai mantan pelatih dengan raihan trofi kedua terbanyak di Real Madrid. Zizou -sapaan akrab Zinedine Zidane- tertinggal tiga trofi dari pelatih paling sukses sepanjang sejarah Real Madrid, mendiang Miguel Munoz.

Selama menukangi Real Madrid, Zidane telah mempersembahkan 11 trofi di berbagai kompetisi. Raihan pelatih asal Prancis itu berpotensi disamakan oleh Ancelotti jika memenangkan Piala Super Spanyol 2024.

Ancelotti saat ini telah mengoleksi total 10 trofi dari dua periode melatih Real Madrid (2013-2015, dan 2021-sekarang). Meski mempunyai peluang untuk menyamakan pencapaian Zidane, Ancelotti mengaku tidak peduli.

“Itu tidak memberi saya motivasi ekstra. Tentu saja, saya sangat puas dan sangat senang, tapi pialanya tetap ada di rak,” ujar Ancelotti, dilansir dari laman resmi Real Madrid, Senin (15/1/2024).

“Anda melihatnya dari waktu ke waktu dan mereka mengingatkan Anda bahwa Anda menang hari itu. Namun yang penting adalah hari berikutnya, bukan hari Anda memenangkannya,” lanjutnya.