Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2024, Carlo Ancelotti Berpotensi Samakan Catatan Zinedine Zidane

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |00:11 WIB
Real Madrid vs Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2024, Carlo Ancelotti Berpotensi Samakan Catatan Zinedine Zidane
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Real Madrid, Carlo Ancelotti, berpotensi menyamai catatan Zinedine Zidane. Hal itu bisa terjadi jika Ancelotti sukses membawa Madrid berjaya melawan Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024.

Ya, Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024. Jika Real Madrid menang, Ancelotti bisa menyamai raihan Zinedine Zidane selama menukangi Los Blancos -julukan Real Madrid.

Real Madrid

Zidane saat ini memegang predikat sebagai mantan pelatih dengan raihan trofi kedua terbanyak di Real Madrid. Zizou -sapaan akrab Zinedine Zidane- tertinggal tiga trofi dari pelatih paling sukses sepanjang sejarah Real Madrid, mendiang Miguel Munoz.

Selama menukangi Real Madrid, Zidane telah mempersembahkan 11 trofi di berbagai kompetisi. Raihan pelatih asal Prancis itu berpotensi disamakan oleh Ancelotti jika memenangkan Piala Super Spanyol 2024.

Ancelotti saat ini telah mengoleksi total 10 trofi dari dua periode melatih Real Madrid (2013-2015, dan 2021-sekarang). Meski mempunyai peluang untuk menyamakan pencapaian Zidane, Ancelotti mengaku tidak peduli.

“Itu tidak memberi saya motivasi ekstra. Tentu saja, saya sangat puas dan sangat senang, tapi pialanya tetap ada di rak,” ujar Ancelotti, dilansir dari laman resmi Real Madrid, Senin (15/1/2024).

“Anda melihatnya dari waktu ke waktu dan mereka mengingatkan Anda bahwa Anda menang hari itu. Namun yang penting adalah hari berikutnya, bukan hari Anda memenangkannya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/46/3104057/lamine_yamal-5TrF_large.jpg
Beri Penghormatan, Lamine Yamal Tiru Selebrasi Neymar Jr saat Barcelona Kalahkan Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/46/3103932/barcelona-DBA8_large.jpg
Komentar Hansi Flick Setelah Antar Barcelona Juara Piala Super Spanyol 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/46/3103811/hasil_real_madrid_vs_barcelona_di_final_piala_super_spanyol_2025-L3bj_large.jpg
Hasil Real Madrid vs Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2025: Main 10 Orang, Blaugrana Hajar Los Blancos 5-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/46/3103070/real_madrid_menang_atas_mallorca_di_semifinal_piala_super_spanyol_2025-Ni2u_large.jpg
Hasil Real Madrid vs Real Mallorca di Semifinal Piala Super Spanyol 2025: Menang 3-0, Los Blancos Tantang Barcelona di Final
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636901/erick-thohir-timnas-indinesia-u17-cikal-bakal-generasi-emas-sepak-bola-nasional-jtx.webp
Erick Thohir: Timnas Indinesia U-17 Cikal Bakal Generasi Emas Sepak Bola Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/bintang_timur_surabaya_bts_menang_telak_51_atas.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Hajar Halus FC, Rian Gomes Cetak Dua Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement