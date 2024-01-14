Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Shin Tae-yong Beberkan Faktor yang Buat Garuda Mampu Raih Kemenangan

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan menghadapi laga berat karena melawan tim yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, yakni Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Pelatih Shin Tae-yong pun menyadari hal itu, namun ia menilai ada sejumlah faktor yang membuatnya percaya diri Timnas Indonesia tetap mampu menang atas Irak.

Faktor pertama karena Timnas Indonesia diisi pemain muda sehingga memiliki potensi untuk berkembang dan membuat kejutan. Lalu ia faktor lainnya karena ia percaya di sepakbola, apapun dapat terjadi, termasuk tim yang dianggap lemah seperti Timnas Indonesia mampu menang atas Irak.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2023) jam 21.30 WIB.

Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia yang menghuni peringkat 146 dunia memang terpaut cukup jauh dari Irak yang berada di urutan 63. Shin Tae-yong pun sadar akan hal itu dan mengakui kualitas Singa Mesopotamia.

“Saya setuju bahwa ada selisih ranking yang sangat besar antara Irak dengan Timnas Indonesia. Tentu saja, kemampuan kami juga berbeda (dengan Irak), semua orang tahu itu dan saya harus mengakuinya,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers sebelum laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Kendati begitu, Shin Tae-yong mengingatkan kepada calon lawannya kalau Timnas Indonesia memiliki skuad rata-rata termuda di antara kontestan yang lain. Menurutnya, Skuad Garuda saat ini sedang dalam perkembangan yang positif. Juru taktik asal Korea Selatan ini pun optimistis anak asuhnya bisa memberi kejutan pada laga esok hari.