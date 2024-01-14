Ivar Jenner Optimistis Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023!

Ivar Jenner tidak gentar dengan persaingan di Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@ivrjnr)

DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, menyatakan tidak akan gentar dengan laga berat menanti timnya dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Sebab, timnya tetap akan berjuang untuk lolos ke babak 16 besar.

Skuad Garuda tergabung di Grup D bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Dalam laga perdana, Timnas Indonesia akan melawan Irak di Ahmed bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Ivar mengatakan ujian Grup D pastinya cukup berat untuk Timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Namun, hal itu bukan berarti kans timnya menembus babak 16 besar menjadi tertutup.

"Ya, saya pikir itu grup yang sangat sulit. Itu pendapat saya, dengan Jepang, Irak, dan Vietnam," Ivar dalam keterangan resmi yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (14/1/2024).

"Saya pikir kami bisa mencapai babak 16 besar. Jadi, itulah tujuan kami," imbuh pria berdarah Belanda itu.

Ivar mengatakan saat ini timnya lebih baik berjuang lebih dahulu untuk dapat lolos. Setelah itu tercapai, Timnas Indonesia akan melihat peluang terus melangkah dalam ajang itu.