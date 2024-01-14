Timnas Indonesia vs Irak, Ivar Jenner Siap Balas Candaan Rekan Satu Klub!

DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, siap menghadapi rekan satu klubnya Zidane Iqbal yang bermain untuk Timnas Irak di Piala Asia 2023. Pemain FC Utrecht itu sangat antusias menatap laga perdana di fase grup.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak itu akan berlangsung Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Ivar diprediksi akan turun sebagai starter di laga nanti.

Pemain berdarah Belanda itu mengatakan sangat antusias segera memainkan laga tersebut. Dia siap jika diinstruksikan untuk mematikan pergerakan Iqbal di lapangan.

"Ya, dia teman saya. Saya bermain dengan dia di tim yang sama, di Utrecht," kata Ivar, dilansir dari laman resmi PSSI, Minggu (14/1/2024).

"Saya pikir dia pemain yang berbahaya. Tapi, saya (bermain di posisi) nomor 6, dan dia di nomor 10. Jadi, kita lihat saja," tukas pemain berusia 20 tahun tersebut.

Lebih lanjut, Ivar ingin membalas kekalahan telak Indonesia 1-5 dari Irak di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, November silam. Saat itu, dia dan Iqbal memang tidak bermain, tetapi keduanya saling membahas jalannya laga.