Asnawi Mangkualam Siap Emban Tanggung Jawab sebagai Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Asnawi Mangkualam siap mengemban tanggung jawab sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Asnawi Mangkualam menyatakan akan berusaha menjalankan tugas menjadi kapten Timnas Indonesia dengan sebaik-baiknya di Piala Asia 2023. Tentunya tugas itu akan menjadi tantangan besar buatnya.

Skuad Garuda akan melawan Timnas Irak dalam laga pertama fase Grup D Piala Asia 2023. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Asnawi mengatakan tidak pernah meminta untuk menjadi kapten. Namun, saat diberikan kepercayaan itu, dia tidak akan mengecewakan sang pelatih Shin Tae-yong.

"Tentunya sebagai kapten, saya pribadi tidak memilih untuk jadi kapten tim ini. Namun, memang pada saat ditunjuk, diberi tanggung jawab, tentunya akan saya jalankan di dalam pertandingan maupun di luar lapangan," kata Asnawi dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (14/1/2024).

Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan pastinya akan berusaha memberikan performa terbaik dalam ajang tersebut. Hal itu sebagai bentuk kontribusinya untuk Timnas Indonesia.

"Komitmen kami sebagai (pemain) Timnas Indonesia tentunya ingin memberikan yang terbaik," tukas Asnawi.