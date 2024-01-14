Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Siap Emban Tanggung Jawab sebagai Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:01 WIB
Asnawi Mangkualam Siap Emban Tanggung Jawab sebagai Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Asnawi Mangkualam siap mengemban tanggung jawab sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Asnawi Mangkualam menyatakan akan berusaha menjalankan tugas menjadi kapten Timnas Indonesia dengan sebaik-baiknya di Piala Asia 2023. Tentunya tugas itu akan menjadi tantangan besar buatnya.

Skuad Garuda akan melawan Timnas Irak dalam laga pertama fase Grup D Piala Asia 2023. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Asnawi Mangkualam berlatih bersama Timnas Indonesia jelang laga kontra Irak (Foto: PSSI)

Asnawi mengatakan tidak pernah meminta untuk menjadi kapten. Namun, saat diberikan kepercayaan itu, dia tidak akan mengecewakan sang pelatih Shin Tae-yong.

"Tentunya sebagai kapten, saya pribadi tidak memilih untuk jadi kapten tim ini. Namun, memang pada saat ditunjuk, diberi tanggung jawab, tentunya akan saya jalankan di dalam pertandingan maupun di luar lapangan," kata Asnawi dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (14/1/2024).

Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan pastinya akan berusaha memberikan performa terbaik dalam ajang tersebut. Hal itu sebagai bentuk kontribusinya untuk Timnas Indonesia.

"Komitmen kami sebagai (pemain) Timnas Indonesia tentunya ingin memberikan yang terbaik," tukas Asnawi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636379/dewa-united-vs-phnom-penh-crown-afc-challenge-league-jadwal-dan-link-streaming-di-vision-izb.webp
Dewa United vs Phnom Penh Crown, AFC Challenge League: Jadwal dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement