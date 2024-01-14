Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

H-1 Lawan Irak, Timnas Indonesia Geber Persiapan Jelang Tampil di Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:35 WIB
H-1 Lawan Irak, Timnas Indonesia Geber Persiapan Jelang Tampil di Piala Asia 2023
Ivar Jenner berlatih bersama skuad Timnas Indonesia jelang tampil di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, menyatakan timnya terus bersiap diri untuk melawan Timnas Irak dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Hari terakhir ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh skuad Garuda.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak akan berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Itu merupakan pertandingan pertama Tim Merah Putih di Piala Asia sejak terakhir kali pada 2007.

Ivar Jenner berlatih di gym saat TC Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Ivar mengatakan timnya sudah melupakan tiga kekalahan pada laga uji coba beberapa waktu lalu. Hasil itu tidak boleh membuat skuad Garuda tertunduk lesu.

"Ya, saya pikir kami sudah bermain tiga pertandingan sekarang. Dan saya pikir pertandingan itu tidak seperti yang kami inginkan," kata Ivar, dikutip dari keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (14/1/2024).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan sejauh ini persiapan timnya sudah cukup baik untuk Piala Asia. Hal itu berdasarkan evaluasi dari laga yang sudah dimainkan Timnas Indonesia.

