H-1 Lawan Irak, Timnas Indonesia Geber Persiapan Jelang Tampil di Piala Asia 2023

DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, menyatakan timnya terus bersiap diri untuk melawan Timnas Irak dalam fase Grup D Piala Asia 2023. Hari terakhir ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh skuad Garuda.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak akan berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Itu merupakan pertandingan pertama Tim Merah Putih di Piala Asia sejak terakhir kali pada 2007.

Ivar mengatakan timnya sudah melupakan tiga kekalahan pada laga uji coba beberapa waktu lalu. Hasil itu tidak boleh membuat skuad Garuda tertunduk lesu.

"Ya, saya pikir kami sudah bermain tiga pertandingan sekarang. Dan saya pikir pertandingan itu tidak seperti yang kami inginkan," kata Ivar, dikutip dari keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (14/1/2024).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan sejauh ini persiapan timnya sudah cukup baik untuk Piala Asia. Hal itu berdasarkan evaluasi dari laga yang sudah dimainkan Timnas Indonesia.