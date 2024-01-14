Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Paling Banyak Gunakan Pemain Naturalisasi dan Keturunan di Piala Asia 2023, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |07:07 WIB
5 Negara yang Paling Banyak Gunakan Pemain Naturalisasi dan Keturunan di Piala Asia 2023, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia termasuk negara paling banyak gunakan pemain naturalisasi dan keturunan di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
BERIKUT lima negara yang paling banyak gunakan pemain naturalisasi dan keturunan di Piala Asia 2023. Yang cukup melegakan, Timnas Indonesia jelas bukan paling banyak!

Perdebatan soal pemain lokal serta keturunan dan naturalisasi terus muncul di sepakbola Indonesia. Skuad Garuda disebut-sebut meminggirkan pemain lokal lantaran terus melakukan naturalisasi pemain dari Eropa.

Opening Ceremony Piala Asia 2023

Ternyata, Timnas Indonesia bukan peserta Piala Asia 2023 yang paling banyak menggunakan pemain naturalisasi dan keturunan. Lalu, siapa negara tersebut? Simak ulasannya.

5 Negara Paling Banyak Gunakan Pemain Naturalisasi dan Keturunan di Piala Asia 2023:

5. Timnas Suriah

Timnas Suriah

Hal ini cukup dimaklumi mengingat perang tengah berkecamuk di negara tersebut. Alhasil, Suriah dihuni delapan pemain naturalisasi dan keturunan di skuad Piala Asia 2023.

Hal itu terjadi setelah ratusan ribu warga Suriah terpaksa mengungsi akibat perang. Patut dinanti seperti apa kiprah negara ini di Piala Asia 2023.

4. Timnas Indonesia

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Skuad Timnas Indonesia dihuni delapan pemain naturalisasi dan keturunan di Piala Asia 2023. Mereka adalah Elkan Baggott, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struick, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Marc Klok.

Hadirnya delapan pemain naturalisasi dan keturunan itu diyakini bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Patut dinanti racikan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2 3
      
