Thom Haye Segera Pindah ke Italia, Como Siap Tebus Rp17 Miliar

COMO - Thom Haye disebut-sebut bisa pindah lebih cepat ke Italia setelah SC Heerenveen merelakan sang pemain pergi dengan mahar 1 juta euro (setara Rp17 miliar). Como FC diklaim siap menebus mahar tersebut.

Seperti diberitakan, Haye diminati Como pada bursa transfer musim panas 2024. Sebab, kontrak pemain berkebangsaan Belanda tersebut akan habis pada 30 Juni 2024.

Klub mana pun bebas mendatangkan Haye pada musim panas nanti sesuai aturan Bosman. Akan tetapi, peminat bisa saja mendatangkannya lebih cepat asal mau menebus harga yang diminta SC Heerenveen sebagai klub pemilik.

Dilansir dari Sport Italia, Minggu (14/1/2024), kepindahan Haye ke Como bisa terjadi lebih cepat yakni pada bursa transfer musim dingin 2024. Sebab, hanya dibutuhkan 1 juta euro saja untuk mengangkutnya dari Belanda ke Italia.

Haye sendiri bukan sosok yang asing dengan sepakbola Italia. Ia tercatat pernah berkostum Lecce pada musim 2018-2019 serta tampil sebanyak 15 kali di semua kompetisi dengan torehan satu assist.