HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Dunia yang Pinang Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Kepincut Selebriti Tersohor Tanah Air!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |06:08 WIB
5 Pesepakbola Dunia yang Pinang Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Kepincut Selebriti Tersohor Tanah Air!
Diego Michiels dan istri. (Foto: Instagram/@diegomichiels24)
A
A
A

5 pesepakbola dunia yang pinang perempuan cantik Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada yang kepincut selebriti tersohor di Tanah Air.

Ya, paras cantik nan menawan perempuan Indonesia telah turut menghipnotis atlet-atlet dunia. Mereka pun menjalin asmara hingga bahkan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut 5 pesepakbola dunia yang pinang perempuan cantik Indonesia, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber,

5. Beto Goncalves

Beto Goncalves

Salah satu pesepakbola dunia yang pinang perempuan cantik Indonesia adalah Beto Goncalves. Pesepakbola kelahiran Belem, Brasil, 31 Desember 1980 ini menikah dengan perempuan Indonesia bernama Rosmala Dewi.

Pernikahan itu terjaid pada 2010. Beto Goncalves sendiri diketahui sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) saat ini. Dia bahkan sudah pernah membela Timnas Indonesia.

4. Gaston Castano

Gaston Castano

Kemudian, ada Gaston Castano. Pesepakbola asal Argentina ini juga kepincut selebriti Tanah Air, yakni Julia Perez.

Gaston Castano pun melanjutkan hubungannya dengan Julia Prez ke jenjang pernikahan pada 2013. Tetapi, tiga tahun kemudian hubungan mereka kandas. Setahun setelahnya, Julia Perez meninggal dunia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
