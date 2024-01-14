Stefano Pioli Ogah Terbuai Pujian Jose Mourinho untuk AC Milan

MILAN - Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyatakan tidak menghiraukan pujian juru taktik AS Roma Jose Mourinho untuk timnya jelang bentrok di giornata 20 Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, The Special One tengah berusaha memainkan psikologi Rossoneri.

Laga AC Milan vs AS Roma itu akan tersaji di Stadion San Siro, Senin 15 Januari 2024 dini hari WIB. Duel diperkirakan berjalan sengit lantaran kedua tim sedang bertarung memperebutkan posisi di zona Eropa.

Pioli mengatakan Mourinho adalah sosok pelatih yang selalu punya manuver untuk mempengaruhi psikologis lawannya. Jadi, anak asuhnya pantang terbuai dengan pujian yang menyebut Milan layak jadi juara.

"Mourinho adalah pelatih top, dia cerdas, dia cerdik," kata Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (14/1/2024).

Pria asal Italia itu mengatakan cara-cara Mourinho sudah dipahami dengan baik oleh timnya. Namun, ia tidak terlalu mempermasalahkannya lantaran fokus menyiapkan AC Milan.