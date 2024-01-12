AC Milan Resmi Lepas Rade Krunic ke Fenerbahce

AC Milan resmi melepas gelandang Rade Krunic ke Fenerbahce di bursa transfer musim dingin 2024. Krunic pindah usai Milan dan Fenerbahce sepakat atas pembelian pemain berpaspor Bosnia tersebut.

“Klub kami melanjutkan upayanya untuk memperkuat Tim Sepakbola Profesional kami selama jendela transfer musim dingin,” tulis Fenerbahce dalam pernyataan resminya di akun Twitter alias X, Jumat (12/1/2024).

“Pada prinsipnya kami mencapai kesepakatan dengan gelandang Rade Krunic dan klubnya AC Milan. Pemain sepakbola akan datang ke Istanbul hari ini untuk pemeriksaan kesehatan," imbuhnya.

Menurut laporan Sky Sport Italia, kesepakatan Fenerbahce dengan AC Milan untuk merekrut Rade Krunic bernilai 5 juta euro, plus 1 juta euro tambahan. Sejatinya, raksasa Turki itu telah melakukan pembicaraan dengan Krunic musim panas 2023 lalu.

Namun, Fenerbahce tidak berhasil mendapatkan tanda tangan Krunic dan gagal mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Kini, keinginan sang klub raksasa Liga Turki tersebut telah terwujud.