Hasil Timnas Australia vs Timnas India di Piala Asia 2023: Socceroos Menang 2-0!

Timnas Australia menang 2-0 atas Timnas India di laga pertama Grup B Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

AR RAYYAN - Hasil Timnas Australia vs Timnas India di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Sabtu (13/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Socceroos.

Dua gol bagi Australia disarangkan Jackson Irvine (50') dan Jordan Bos (73'). Hasil itu menjadi modal positif bagi anak asuh Graham Arnold di fase Grup B Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Australia cukup mendominasi jalannya pertandingan. Tim yang dinahkodai Graham Arnold ini kerap menebar ancaman ke gawang The Blue Tigers -julukan Timnas India- kendati belum ada yang berbuah gol.

Sementara di menit ke-16, Timnas India nyaris saja menjebol gawang Socceroos -julukan Timnas Australia- lewat tandukan Sunil Chhetri. Setelah itu, Australia kembali tampil dominan namun hingga laga memasuki menit ke-25, belum ada gol yang tercipta.

Peluang demi peluang terus didapat Timnas Australia. Salah satunya tercipta di menit ke-37 lewat tendangan Connor Metcalfe yang masih bisa diblok salah satu pemain India.

Di sisa waktu yang ada, Timnas Australia terus membombardir lini pertahanan India. Namun semua itu belum membuahkan gol. Alhasil, kedua kesebelasan masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.

Usai turun minum, Timnas Australia kembali memulainya dengan baik. Sampai akhirnya, mereka berhasil memecah kebuntuan di menit ke-50 lewat gol Jackson Irvine setelah memanfaatkan kesalahan antisipasi dari pemain India, Gurpreet Sandhu.

Gol tersebut membuat para pemain Socceroos semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Sementara The Blue Tigers masih terus mencari celah untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.