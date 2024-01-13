Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jose Mourinho Diminta Jadi Pelatih Timnas Indonesia jika Kevin Diks dan Mees Hilgers Dinaturalisasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |14:19 WIB
Jose Mourinho Diminta Jadi Pelatih Timnas Indonesia jika Kevin Diks dan Mees Hilgers Dinaturalisasi
Jose Mourinho diminta jadi pelatih Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
JOSE Mourinho diminta jadi pelatih Timnas Indonesia jika Kevin Diks dan Mees Hilgers dinaturalisasi? Permintaan itu disampaikan oleh warganet TikTok.

Keinginan pencinta sepakbola agar Diks dan Hilgers segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) terus muncul. Sebab, kedua pemain itu terbukti bermain bagus di kasta tertinggi sepakbola Eropa.

Kevin Diks

Diks saat ini membela FC Copenhagen di Liga Denmark. Pemain keturunan Maluku itu juga menjadi bagian penting timnya di ajang Liga Champions 2023-2024 hingga melaju jauh ke babak 16 besar.

Sementara itu, Hilgers menjadi pilihan utama di FC Twente. Pemain berusia 22 tahun itu tentu punya masa depan yang cerah mengingat umurnya yang sangat muda.

Sayangnya, hingga detik ini belum ada wacana untuk menaturalisasi keduanya. Namun, keinginan itu semakin mencuat setelah Diks kedapatan menghabiskan libur musim dingin di Indonesia!

"Kevin Diks dan Mees Hilgers masih terbuka untuk bela Indonesia, jika PSSI berhasil bawa mereka maka lini belakang kita akan semakin kokoh," bunyi tulisan di video milik akun TikTok @nasional.tim.

Halaman:
1 2
      
