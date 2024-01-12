Pamer Liburan di Indonesia, Kevin Diks Tertarik Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong?

PEMAIN keturunan Indonesia, Kevin Diks, pamer liburan di Indonesia. Apakah ini kode bahwa Kevin Diks tertarik bela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong?

Ya, Kevin Diks jadi sorotan usai mengunggah foto kala dirinya menikmati liburan di Indonesia. Tak sendirian, pemain FC Copenhagen itu memboyong keluarganya ke Tanah Air untuk berlibur.

“Indonesia dump, tempat yang ajaib,” tulis Kevin Diks dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya @kevindiks, pada Jumat (12/1/2024).

Sontak, unggahan itu jadi sorotan. Sejumlah netizen Tanah Air menduga ini jadi kode Kevin Diks turut tertarik membela Timnas Indonesia.

“2024 Timnas Indonesia,” tulis @jov**

“Eh ada bentar lagi salaman ini,” tulis akun @son**

“Tiba-tiba banget bikin Indonesia dump,” tulis akun @q.pe**