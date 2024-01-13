Hasil Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023: Tuan Rumah Menggila, Menang 3-0!

HASIL Timnas Qatar vs Lebanon di matchday pertama Grup A Piala Asia 2023 sudah diketahui. Bermain di Stadion Lusail pada Sabtu, (13/1/2024) dini hari WIB, Qatar menang 3-0 atas Lebanon.

Gol-gol kemenangan Qatar dalam laga ini dilesakkan Akram Afif (45', 90+6) dan Amoez Ali (56'). Berkat kemenangan ini, Qatar memuncaki klasemen Grup A dan membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pelatih pelatih Timnas Qatar, Tintin Marquez, menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Lebanon memakai pola 3-5-2. Qatar yang mentas di hadapan suporternya langsung tancap gas begitu pertandingan pembuka itu dimulai.

Qatar langsung mencetak gol di menit 6 melalui serangan Almoez Ali. Striker tersebut masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan melewati kiper Lebanon, tetapi gol tersebut dianulir oleh VAR sehingga skor masih tetap 0-0.

Pada menit 31, Qatar nyaris mencetak gol pembuka melalui Akram Afif. Sialnya, tendangannya membentur mistar gawang. Kemudian di menit 36, terjadi handsball di dalam kotak penalti Lebanon setelah tembakan Abdulaziz tampaknya mengenai lengan Ali Tneich! Namun, wasit tidak menilai itu handsball.

(Akram Afif on fire di laag pembuka Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Qatar akhirnya membuka keran golnya di menit 45' lewat Akram Afif dengan kaki kanannya di dalam kotak penalti. Sempat terjadi kemelut, ia langsung menyambar bola dengan tendangan keras dan membuat Qatar memimpin 1-0 hingga turun minum.