Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023: Tuan Rumah Menggila, Menang 3-0!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |01:59 WIB
Hasil Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023: Tuan Rumah Menggila, Menang 3-0!
Berikut hasil Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Timnas Qatar vs Lebanon di matchday pertama Grup A Piala Asia 2023 sudah diketahui. Bermain di Stadion Lusail pada Sabtu, (13/1/2024) dini hari WIB, Qatar menang 3-0 atas Lebanon.

Gol-gol kemenangan Qatar dalam laga ini dilesakkan Akram Afif (45', 90+6) dan Amoez Ali (56'). Berkat kemenangan ini, Qatar memuncaki klasemen Grup A dan membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pelatih pelatih Timnas Qatar, Tintin Marquez, menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Lebanon memakai pola 3-5-2. Qatar yang mentas di hadapan suporternya langsung tancap gas begitu pertandingan pembuka itu dimulai.

Qatar langsung mencetak gol di menit 6 melalui serangan Almoez Ali. Striker tersebut masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan melewati kiper Lebanon, tetapi gol tersebut dianulir oleh VAR sehingga skor masih tetap 0-0.

Pada menit 31, Qatar nyaris mencetak gol pembuka melalui Akram Afif. Sialnya, tendangannya membentur mistar gawang. Kemudian di menit 36, terjadi handsball di dalam kotak penalti Lebanon setelah tembakan Abdulaziz tampaknya mengenai lengan Ali Tneich! Namun, wasit tidak menilai itu handsball.

Akram Afif

(Akram Afif on fire di laag pembuka Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Qatar akhirnya membuka keran golnya di menit 45' lewat Akram Afif dengan kaki kanannya di dalam kotak penalti. Sempat terjadi kemelut, ia langsung menyambar bola dengan tendangan keras dan membuat Qatar memimpin 1-0 hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636233/indonesia-golf-festival-2025-resmi-dibuka-rayakan-semangat-golf-for-everyone-zqx.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Resmi Dibuka: Rayakan Semangat Golf for Everyone
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist, Lille Tetap Kalah dari PAOK di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement