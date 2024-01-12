Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 Malam Ini, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |22:39 WIB
Link Live Streaming Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Qatar akan hadapi Lebanon di laga pembuka Piala Asia 2023. (FotoL Instagram/afcasiancup)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, laga Qatar vs Lebanon merupakan pertandingan pembuka dari pesta sepakbola terbesar di Asia tersebut.

Berlangsung di Stadion Lusail, pertandingan pembuka Piala Asia 2023 itu akan dihelat pada Jumat (12/1/2024) pukul 23.00 WIB. Tentunya laga tersebut akan ramai oleh para pendukung tim tuan rumah Qatar.

Qatar jelas mengincar kemenangan demi membuka asa lolos ke babak 16 besar. Kemenangan atas Lebanon wajib diraih Qatar sebab dua lawannya lainnya di Grup A tidaklah mudah.

Selain Qatar dan Lebanon, Grup A berisikan China dan Tajikitan. Qatar sejatinya merupakan tim terkuat di Grup A, sebab secara ranking FIFA tim berjuluk The Maroons itu menempati posisi 58 dunia.

Timnas Lebanon

Sisanya Tajikistan dan Lebanon di luar 100 besar, sedangkan China berada di peringkat 79. Jadi, Qatar sejatinya sangat diunggulkan untuk lolos dari Grup A.

Karena alasan itulah Qatar yang hanya mengandalkan para pemain yang bermain di Liga Qatar itu diprediksi bakal menang atas Lebanon. Dengan skuad para pemain lokal, Qatar siap memberikan pertarungan yang sengit untuk Lebanon.

Halaman:
1 2
      
