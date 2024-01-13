Mauricio Pochettino Ketar-ketir dengan Kondisi Christopher Nkunku yang Terus Dihantam Cedera

LONDON - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengaku khawatir dengan kondisi cedera Christopher Nkunku. Dia tidak menyangka sang pemain dibekap cedera yang cukup rumit.

Chelsea sempat mendapat angin segar dengan kembalinya Nkunku usai alami cedera panjang. Akan tetapi, mantan pemain RB Leipzig itu harus kembali menepi karena mengalami cedera pinggul. Padahal, dia baru saja memainkan tiga pertandingan perdananya di Liga Inggris 2023-2024.

Nkunku mengalami cedera sebelum The Blues menghadapi Preston North End di putaran ketiga Piala FA pada Minggu 7 Januari 2024. Kini, striker berusia 26 tahun itu harus menepi dalam kurun waktu yang belum diketahui.

Pochettino pun dibuat ketar-ketir dengan kondisi Nkunku ini. Mantan pelatih Tottenham Hotspur ini cukup kecewa karena bomber andalannya itu harus kembali masuk ruang perawatan.

“Kami sedikit khawatir dengan situasi Nkunku. Kami pikir itu hanya masalah kecil, tapi sekarang kelihatannya lebih rumit,” kata Pochettino, dilansir dari situs resmi Chelsea, Sabtu (13/1/2024).

“Sekarang sudah 10 hari dia tidak berlatih. Setelah enam bulan menunggunya dan kini, setelah begitu dekat dengannya, merasa nyaman dan menjadi starter, tentu kami kecewa dengan hal itu. Kami sedikit khawatir karena kami ingin dia kembali terlibat secepatnya,” sambung pria asal Argentina itu.