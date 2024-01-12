Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Calon Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Tampil Sempurna di Kualifikasi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |15:25 WIB
5 Negara Calon Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Tampil Sempurna di Kualifikasi!
Cristiano Ronaldo kala membela Timnas Portugal. (Foto: Reuters)
5 negara calon kuat juara Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya sukses tampil paling garang di kualifikasi Euro 2024 atau Piala Eropa 2024.

Ya, sejumlah negara sudah sukses meloloskan diri ke putaran utama Euro 2024. Termasuk tuan rumah Jerman, sudah ada 21 negara yang lolos ke Piala Eropa 2024.

Beberapa negara pun sudah difavoritkan bakal merebut gelar juara karena beragam alasan. Lantas negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara calon kuat juara Euro 2024.

5. Italia

Timnas Italia

Salah satu negara calon kuat juara Euro 2024 adalah Italia. Tentu saja, alasan utama Italia difavortkan juara karena status mereka sebagai juara bertahan.

Ya, di gelaran Euro sebelumnya, yakni pada 2020, Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- sukses merebut gelar juara. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Inggris di babak final lewat drama adu penalti.

Dengan kondisi ini, Italia tentu saja perlu turut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara Euro 2024, meski sebenarnyam mereka tampil tidak begitu meyakinkan dii kualifikasi.

4. Jerman

Timnas Jerman

Lalu, ada Jerman. Sejatinya, Der Panzer -julukan Timnas Jerman- dalam performa tak baik belakangan ini.

Timnas Jerman kerap menelan kekalahan dalam laga-laga uji coba yang dilakoni. Setidaknya, dalam 3 laga terakhir, Jerman belum pernah menang. Mereka ditahan Meksiko 2-2, kalah dari Turki 2-3, dan dibungkam Austria 0-2.

Bahkan, Hansi Flick sampai dipecat pada September 2023 karena sederet hasil minor itu. Kini, kursi kepelatihan Timnas Jerman pun diisi oleh Julian Nagelsmann.

Tetapi, Jerman tetap bisa jadi calon kuat juara Euro 2024 karena mereka bakal punya motivasi lebih dalam bertarung di ajang itu. Hal itu terjadi karena mereka akan menjadi tuan rumah Euro 2024.

