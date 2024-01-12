Jadwal Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 Malam Ini, Live di TV Mana?

Jadwal Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 malam ini. (Foto: Instagram/@qfa)

JADWAL Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 malam ini sudah diketahui. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Lusail, Qatar pada Jumat (12/1/2023) pukul 23.00 WIB dan live di iNews TV.

Qatar racikan Tintin Marquez datang ke Piala Asia 2023 dengan kepercayaan diri yang agak berkurang. Selain hasil buruk di fase grup Piala Dunia 2022, Qatar juga kalah dalam uji coba terakhir.

Dihadapkan dengan Yordania di kandang sendiri, Qatar tumbang 1-2. Padahal, Yordania tidak terlalu istimewa dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Desember 2023, Yordania tumbang 1-2 dari Lebanon. Kemudian pada awal pekan ini, Yordania dihajar Jepang dengan skor 1-6.

Sementara itu, Lebanon juga dalam kepercayaan diri tinggi. Lebanon sempat mengalahkan Yordania pada 28 Desember 2023, tim yang menumbangkan Qarar baru-baru ini.

Lebanon juga hanya kalah tipis 0-1 dari Arab Saudi dalam laga uji coba terakhir. Karena itu, Lebanon yang berstatus tim tamu bisa saja mengejutkan Qatar dalam laga nanti malam.