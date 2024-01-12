Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 Malam Ini, Live di TV Mana?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:03 WIB
Jadwal Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 Malam Ini, Live di TV Mana?
Jadwal Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 malam ini. (Foto: Instagram/@qfa)
A
A
A

JADWAL Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023 malam ini sudah diketahui. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Lusail, Qatar pada Jumat (12/1/2023) pukul 23.00 WIB dan live di iNews TV.

Qatar racikan Tintin Marquez datang ke Piala Asia 2023 dengan kepercayaan diri yang agak berkurang. Selain hasil buruk di fase grup Piala Dunia 2022, Qatar juga kalah dalam uji coba terakhir.

Timnas Qatar vs Lebanon

Dihadapkan dengan Yordania di kandang sendiri, Qatar tumbang 1-2. Padahal, Yordania tidak terlalu istimewa dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Desember 2023, Yordania tumbang 1-2 dari Lebanon. Kemudian pada awal pekan ini, Yordania dihajar Jepang dengan skor 1-6.

Sementara itu, Lebanon juga dalam kepercayaan diri tinggi. Lebanon sempat mengalahkan Yordania pada 28 Desember 2023, tim yang menumbangkan Qarar baru-baru ini.

Lebanon juga hanya kalah tipis 0-1 dari Arab Saudi dalam laga uji coba terakhir. Karena itu, Lebanon yang berstatus tim tamu bisa saja mengejutkan Qatar dalam laga nanti malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635949/dihukum-ioc-kemenpora-pastikan-indonesia-tetap-aktif-di-panggung-olahraga-internasional-vcl.webp
Dihukum IOC, Kemenpora Pastikan Indonesia Tetap Aktif di Panggung Olahraga Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/gfc_for_revenge.jpg
GFC For Revenge Catat Rekor 13.000 Penonton, Bukti Nyata Kebangkitan Tinju Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement