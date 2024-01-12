Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kawal Aksi Skuad Garuda di Fase Grup AFC Asian Cup 2023, Saksikan Live Streaming di Vision+!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:10 WIB
Kawal Aksi Skuad Garuda di Fase Grup AFC Asian Cup 2023, Saksikan Live Streaming di Vision+!
Saksikan Piala Asia 2023 secara live streaming hanya di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Perhelatan AFC Asian Cup Qatar 2023 atau yang dikenal sebagai Piala Asia 2023 sudah di depan mata. Timnas Indonesia akan berlaga melawan Irak, Vietnam dan Jepang di fase penyisihan grup D.

AFC Asian Cup Qatar 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar ini berisi 24 tim yang akan dibagi kedalam enam grup dengan empat tim di setiap grupnya. Selanjutnya, juara dan runner up akan otomatis lolos ke babak 16 besar.

Trofi Piala Asia

Sebelum bertanding, Timnas Indonesia melakukan uji coba Piala Asia 2023 melawan Iran hari ini, Selasa, 9 Januari 2024 dan akan kick off pada pukul 20.30 waktu setempat. Uji coba ini dilakukan secara tertutup di Al Rayyan Training Site, Qatar.

Uji coba melawan Iran adalah yang ketiga kalinya setelah 2 kali melawan Libya dengan skor yang kurang memuaskan. Percobaan pertama pada Selasa, 2 Januari perolehan skor telak 4-0. Lalu bermain kembali pada Jumat, 5 Januari dengan skor tipis 1-2.

Timnas Indonesia akan membuka laga pertamanya melawan Irak pada Senin, 15 Januari 2024 yang akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada pukul 21.30 WIB.

Selanjutnya, Timnas Indonesia bersiap untuk melawan Vietnam pada Jumat, 19 Januari pukul 21.30 WIB. Pertandingan ini akan digelar di di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha.

Laga terakhir Timnas Indonesia di fase grup akan menghadapi Jepang pada Rabu 24 Januari 18.30 WIB yang akan digelar di Al Thumama Stadium, Doha.

Nantikan pertandingan yang apik dan memukau dalam gelaran AFC Asian Cup Qatar 2023 hanya di live streaming Vision+!

Selain AFC Asian Cup Qatar 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga lainnya di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports.

