HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Doakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Victor Igbonefo Berharap Skuad Garuda Menang di Laga Pertama

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |00:04 WIB
Doakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Victor Igbonefo Berharap Skuad Garuda Menang di Laga Pertama
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Bek senior Persib Bandung, Victor Igbonefo, mendoakan perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dia berharap skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bisa menang di laga perdana Piala Asia 2023.

Diketahui, Timnas Indonesia sendiri akan melawan Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Laga itu akan digelar pada Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Victor Igbonefo

Victor Igbonefo menilai kemenangan atas Irak akan membuat Timnas Indonesia menjadi lebih bersemangat dalam menghadapi laga selanjutnya. Apalagi setelah itu, tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi Vietnam dan Jepang.

Sebagai pemain yang pernah membela Timnas Indonesia, Victor Igbonefo menilai perjuang skuad Garuda akan berat dalam mengarungi Piala Asia 2023. Sebab, lawan yang dihadapi sudah memiliki kemajuan.

Halaman:
1 2
      
