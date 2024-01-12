Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AS Roma Kalah 0-1 dari Lazio di Semifinal Coppa Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |03:11 WIB
Penyebab AS Roma Kalah 0-1 dari Lazio di Semifinal Coppa Italia 2023-2024
Laga AS Roma vs Lazio. (Foto: AS Roma)
A
A
A

PENYEBAB AS Roma kalah 0-1 dari Lazio di perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pemain AS Roma, Edoardo Bove, menyatakan antara tersebut berjalan cukup ketat.

Pasalnya, AS Roma dan Lazi karena sama-sama ingin meraih kemenangan. Namun, AS Roma lengah dan kebobolan pada menit ke-51 lewat gol Mattia Zaccagni.

AS Roma vs Lazio

"Pertandingan yang ketat. Kami tidak siap di awal babak kedua," kata Edoardo Bove, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/1/2024).

Bove mengatakan I Giallorossi -julukan AS Roma- tidak mampu bangkit untuk meraih kemenangan dalam laga itu. Alhasil, timnya tersisih dari Coppa Italia 2023-2024

"Kemudian, kami tidak mampu mengembalikan keadaan ke jalur yang benar," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009120/massimiliano-allegri-semringah-juventus-juara-coppa-italia-2023-2024-jPAS58CtNk.JPG
Massimiliano Allegri Semringah Juventus Juara Coppa Italia 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009029/hasil-atalanta-vs-juventus-di-final-coppa-italia-2023-2024-menang-1-0-biancoeri-juara-SmweFmydGW.JPG
Hasil Atalanta vs Juventus di Final Coppa Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/47/3000293/hasil-atalanta-vs-fiorentina-di-leg-ii-semifinal-coppa-italia-2023-2024-menang-4-1-la-dea-tantang-juventus-di-final-XX6qGXXmtp.jpg
Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/47/2999960/curhat-merana-allegri-usai-juventus-lolos-ke-final-coppa-italia-2023-2024-meski-kalah-dari-lazio-laga-penuh-penderitaan-mdkmUQMJoT.jpg
Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635885/sanksi-untuk-indonesia-tegaskan-standar-ganda-ioc-rusia-dicekal-israel-dibela-eeq.webp
Sanksi untuk Indonesia Tegaskan Standar Ganda IOC: Rusia Dicekal, Israel Dibela
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Tak Gentar Hadapi IOC, Erick Thohir: Indonesia Tetap Aktif di Ajang Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement