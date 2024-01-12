Penyebab AS Roma Kalah 0-1 dari Lazio di Semifinal Coppa Italia 2023-2024

PENYEBAB AS Roma kalah 0-1 dari Lazio di perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pemain AS Roma, Edoardo Bove, menyatakan antara tersebut berjalan cukup ketat.

Pasalnya, AS Roma dan Lazi karena sama-sama ingin meraih kemenangan. Namun, AS Roma lengah dan kebobolan pada menit ke-51 lewat gol Mattia Zaccagni.

"Pertandingan yang ketat. Kami tidak siap di awal babak kedua," kata Edoardo Bove, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/1/2024).

Bove mengatakan I Giallorossi -julukan AS Roma- tidak mampu bangkit untuk meraih kemenangan dalam laga itu. Alhasil, timnya tersisih dari Coppa Italia 2023-2024

"Kemudian, kami tidak mampu mengembalikan keadaan ke jalur yang benar," katanya.