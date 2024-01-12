Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kunci Sukses Liverpool Menang 2-1 atas Fulham di Piala Liga Inggris 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |01:19 WIB
Kunci Sukses Liverpool Menang 2-1 atas Fulham di Piala Liga Inggris 2023-2024
Laga Liverpool vs Fulham di Piala Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Liverpool)
A
A
A

KUNCI sukses Liverpool menang 2-1 atas Fulham di Piala Liga Inggris 2023-2024 terungkap. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyatakan mentalitas bermain menjadi faktor krusial timnya mampu mengalahkan Fulham.

Jurgen Klopp mengatakan Liverpool memang punya mentalitas pemenang yang ditunjukkan dalam laga itu. Dia nilai itulah faktor krusial kemenangan Liverpool atas Fulham.

Liverpool vs Fulham

"Itu hal utama dan menyimpulkan segala sesuatu di luar itu adalah mentalitas," kata Jurgen Klopp, dilansir dari laman Liverpool, Jumat (12/1/2024).

Meski menang, Klopp menyatakan akan mengevaluasi lini pertahanan Liverpool. Sebab, lini pertahanan timnya tidak menampilkan performa terbaik dalam laga itu.

"Pertahanan kami tidak lagi terorganisasi dengan baik dan mereka (Fulham) melakukan serangan balik," jelas Klopp.

Halaman:
1 2
      
