HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Daftar Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Adam Alis Pakai Nomor Berapa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |08:53 WIB
Breaking News: Daftar Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Adam Alis Pakai Nomor Berapa?
Berikut daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR nomor punggung pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 resmi dirilis PSSI. Di akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, sudah diumumkan nomor yang digunakan Jordi Amat dan kawan-kawan.

Rabu 10 Januari 2024 malam WIB, PSSI mengumumkan daftar 26 nama pemain yang dibawa ke Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan mencoret Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri demi menemukan 26 nama yang didaftarkan ke Piala Asia 2023.

Adam Alis

(Adam Alis menggunakan nomor punggung 17 di Piala Asia 2023)

Adam Alis yang medio pekan lalu dikabarkan dicoret, akhirnya bisa bernapas lega. Gelandang Borneo FC itu pun dipastikan ambil bagian di ajang empat tahunan ini.

Lantas, kedapatan nomor berapa Adam Alis? Eks pemain Bhayangkara FC ini mendapatkan nomor punggung 17, nomor yang biasanya digunakan Saddil Ramdani.

Nomor 19 yang biasa digunakan Adam Alis di Borneo FC diambil Wahyu Prasetyo di Timnas Indonesia. Selanjutnya, nama-nama beken seperti Jordi Amat mengenakan nomor punggung 4.

Menyusul Marselino Ferdinan yang kedapatan nomor punggung 7, Dimas Drajad (9), Egy Maulana Vikri (10), Rafael Struick (11), Asnawi Mangkualam (14), Shayne Pattynama (20) dan Justin Hubner (25).

Untuk penjaga gawang, Muhammad Riyandi yang mendapatkan nomor punggung 1. Apakah ini pertanda kiper Persis Solo ini bakal menjadi kiper utama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

Halaman:
1 2
      
