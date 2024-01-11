Ini Daftar Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, Tanpa Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri

DAFTAR skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 tanpa Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri akan diulas dalam artikel ini. DIketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoret Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri.

Sebelumnya, Shin Tae-yong memboyong 28 pemain ke Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia 2023 sejak di Turki. Namun, dua pemain dipastikan bakal dicoret dari skuad karena hanya ada 26 pemain berdasarkan regulasi yang bisa didaftarkan setiap tim di Piala Asia 2023.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan Timnas Indonesia memang sengaja tetap membawa 28 pemain hingga TC berpindah dari Turki ke Qatar. Sebab, di Qatar, ada seleksi lanjutan dengan adanya pencoretan dengan menyesuaikan kebutuhan tim.

"Ya, betul Saddil dan Arkhan (dicoret),” kata Sumardji via sambungan telepon, Rabu 10 Januari 2024.

Sumardji mengatakan Saddil dan Arkhan dicoret dari skuad berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong. Dengan dicoretnya dua pemain ini, skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah bisa diketahui.

"Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi,” jelas Sumardji.