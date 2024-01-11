Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Latihan Lagi Usai Libur Panjang, Skuad Persib Bandung Terbebas dari Hukuman

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |07:50 WIB
Latihan Lagi Usai Libur Panjang, Skuad Persib Bandung Terbebas dari Hukuman
Persib Bandung jalani latihan perdana usai libur panjang. (Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG – Skuad Persib Bandung menggelar latihan lagi usai libur panjang selama jeda Liga 1 2023-2024. Dalam momen latihan perdana itu, skuad Persib pun terbebas dari hukuman.

Sebagaimana diketahui, latihan perdana Persib Bandung usai libur panjang digelar di Stadion Sidolig, Bandung, pada Rabu 10 Januari 2024. Kondisi para pemain pun dipastikan baik saat menjalani latihan itu.

Persib Bandung latihan

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sudah mewanti-wanti para pemainnya untuk menjaga kondisinya selama menjalani liburan. Setidaknya, mereka tidak boleh mengalami peningkatan berat badan.

Pelatih asal Kroasia itu bahkan menyatakan akan memberikan hukuman apabila terdapat kelebihan berat badan pada para pemainnya. Hukuman yang diberikan Bojan kepada pemain Persib bisa berupa bayar denda hingga harus terlempar dari skuad utama.

Namun, pelatih berkepala plontos ini lega lantaran kondisi skuadnya dalam keadaan baik. Bahkan, dia menyebut tidak ada pemain yang mengalami kelebihan berat badan pasca libur panjang.

“Tidak ada, tidak ada yang kelebihan berat badan. Semuanya bagus,” ujar Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan.

Meski demikian, Bojan akui para pemain Persib mengalami penurunan stamina. Sebab sudah hampir tiga pekan, tidak ada pertandingan yang dijalani setelah Liga 1 2023-2024 dihentikan sementara seiring agenda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635621/media-vietnam-bicara-peluang-park-hangseo-latih-timnas-indonesia-vtb.webp
Media Vietnam Bicara Peluang Park Hang-seo Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto: Timnas Indonesia U-17 Harus Berani Lawan Siapa Pun di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement