Latihan Lagi Usai Libur Panjang, Skuad Persib Bandung Terbebas dari Hukuman

BANDUNG – Skuad Persib Bandung menggelar latihan lagi usai libur panjang selama jeda Liga 1 2023-2024. Dalam momen latihan perdana itu, skuad Persib pun terbebas dari hukuman.

Sebagaimana diketahui, latihan perdana Persib Bandung usai libur panjang digelar di Stadion Sidolig, Bandung, pada Rabu 10 Januari 2024. Kondisi para pemain pun dipastikan baik saat menjalani latihan itu.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sudah mewanti-wanti para pemainnya untuk menjaga kondisinya selama menjalani liburan. Setidaknya, mereka tidak boleh mengalami peningkatan berat badan.

Pelatih asal Kroasia itu bahkan menyatakan akan memberikan hukuman apabila terdapat kelebihan berat badan pada para pemainnya. Hukuman yang diberikan Bojan kepada pemain Persib bisa berupa bayar denda hingga harus terlempar dari skuad utama.

Namun, pelatih berkepala plontos ini lega lantaran kondisi skuadnya dalam keadaan baik. Bahkan, dia menyebut tidak ada pemain yang mengalami kelebihan berat badan pasca libur panjang.

“Tidak ada, tidak ada yang kelebihan berat badan. Semuanya bagus,” ujar Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan.

Meski demikian, Bojan akui para pemain Persib mengalami penurunan stamina. Sebab sudah hampir tiga pekan, tidak ada pertandingan yang dijalani setelah Liga 1 2023-2024 dihentikan sementara seiring agenda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.