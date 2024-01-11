Pelatih Persib Bandung Bicara Peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada ajang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak turut memberikan prediksinya mengenai peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Ia menilai timnas Indonesia berada di grup yang berat di Piala Asia 2023.

Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berhadapan dengan Irak, Vietnam dan Jepang. Timnas Indonesia mengawali laga di Piala Asia 2023 melawan Irak pada 15 Januari 2024. Lalu menghadapi Vietnam pada 19 Januari 2024 dan terakhir melawan Jepang pada 24 Januari 2024.

“Grup yang sangat berat, grup berat dan saat melawan Jepang realistisnya Indonesia tidak punya peluang,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (10/1/2024).

Namun untuk melawan Irak, pelatih yang cukup lama menangani di Liga Malaysia ini menilai peluang timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan terbuka.

“Melawan Irak, mari katakan Indonesia memainkan game terbaiknya dan Irak tidak seratus persen, mungkin saja mereka bisa memberi kejutan,” tuturnya.