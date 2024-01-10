Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sadar Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Andalkan Penguasaan Bola, Ini Kontra Strateginya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |22:02 WIB
Shin Tae-yong Sadar Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Andalkan Penguasaan Bola, Ini Kontra Strateginya
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sadar betul dengan cara lawan bermain di Piala Asia 2023 (Foto: Dok. MPI)
DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari lawan di Piala Asia 2023 akan mendominasi penguasaan bola. Karenanya, juru taktik 53 tahun itu akan menggenjot anak asuhnya agar bisa menciptakan peluang lewat serangan balik.

“Di Piala Asia kemungkinan besar lawan akan lebih mendominasi penguasaan bola," ujar Shin, mengutip dari laman resmi AFC, Rabu (10/1/2024).

Susunan pemain Timnas Indonesia

"Oleh karena itu, kami akan berlatih untuk situasi itu agar pemain dapat menemukan peluang lewat serangan balik dan menciptakan peluang bagus," imbuh pria asal Korea Selatan itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Jepang di Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di antara keempat peserta Grup D, skuad Garuda jadi tim dengan ranking FIFA terendah.

Tercatat, Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang (17), Irak (63), dan Vietnam (94). Tak heran jika Shin menyadari anak asuhnya bakal mendapatkan tekanan dari para lawannya dan kalah di segi penguasaan bola.

