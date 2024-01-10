Shin Tae-yong Ingin Timnas Indonesia Kejutkan Jepang dan Wajib Libas Vietnam demi Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis anak asuhnya bisa bersaing di Grup D Piala Asia 2023. Dia mengatakan, Skuad Garuda harus bisa mengalahkan Timnas Vietnam, mengimbangi Timnas Irak, dan mengejutkan Timnas Jepang.

Timnas Indonesia sebentar lagi memulai langkahnya di Piala Asia 2023. Ini merupakan kali kelima Skuad Garuda mentas di panggung sepak bola tertinggi Asia. Sayangnya, Tim Merah Putih belum pernah lolos ke babak 16 besar.

Dari empat kali keikutsertaan, pencapaian terbaik Skuad Garuda adalah menempati peringkat ketiga babak grup. Oleh karena itu, Timnas Indonesia memiliki misi besar untuk lolos ke babak 16 besar.

Shin mengatakan siap berjuang untuk mengantar Timnas Indonesia meraih yang terbaik di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus bisa mengalahkan Vietnam, menahan imbang Irak, dan membuat Jepang terkejut.

“Mungkin ada kejutan. Itu semua atau tidak sama sekali. Saya memikirkan 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan di babak penyisihan grup. Vietnam harus dikalahkan, dan Irak setidaknya harus meraih hasil imbang,” kata Shin dikutip dari Sports Seoul, Rabu (10/1/2024).

“Jepang sejujurnya berada pada level yang berbeda. Ini tidak akan mudah, tapi saya berencana mengalahkan mereka (Jepang). Saya rasa kami bisa membuat kejutan jika kami tidak melakukan kesalahan sendiri,” tambah pria berusia 53 tahun itu.