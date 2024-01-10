Shin Tae-yong Ogah Timnas Indonesia Hadapi Korea Selatan di 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, realistis memandang peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dia mengaku ogah bertemu dengan Timnas Korea Selatan jika ada kesempatan lolos dari fase grup.

Timnas Indonesia tergabung bersama Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam di Grup D Piala Asia 2023. Dari tiga tim itu, Skuad Garuda merupakan satu-satunya tim yang belum pernah merasakan lolos ke babak 16 besar di turnamen tersebut.

Indonesia pun ditargetkan untuk mencetak sejarah dalam turnamen edisi kali ini. Meski demikian, Shin menyadari Tim Merah Putih tidak akan lolos ke babak 16 besar sebagai jawara grup. Sebab itu, peringkat kedua atau ketiga bisa menjadi opsi.

Namun, Shin dengan jujur mengatakan tidak mau jika Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat kedua grup. Pasalnya, Skuad Garuda berpotensi menghadapi Korea Selatan yang mempunyai peluang besar keluar sebagai juara Grup E.

“Sebenarnya lebih baik melaju ke babak 16 besar dengan posisi ke-3 daripada posisi ke-2 grup,” kata Shin dilansir dari Sports Seoul, Rabu (10/1/2024).