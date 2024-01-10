Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Bakal Umumkan 26 Nama Pemain Timnas Indonesia Hari Ini!

Shin Tae-yong akan mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 (Foto: Youtube/AFC Asian Cup)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut bakal mengumumkan 26 nama pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada hari ini, Rabu (10/1/2024). Hal itu diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Endri mengatakan kalau saat ini daftar pemain masih dipegang oleh Shin. Dia pun enggan untuk membeberkan siapa nantinya dua pemain yang akan dipulangkan ke Indonesia.

“Masih di tangan Coach STY, mungkin hari ini diumumkan. Kalau sudah diumumkan, nanti saya info ya,” kata Endri saat dihubungi awak media, Rabu (10/1/2024).

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sejatinya membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Dari 28 nama itu, dua akan dicoret sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni setiap tim dihuni oleh 26 pemain untuk mentas di Piala Asia 2023.

Shin juga sudah mengumumkan 26 pemain yang masuk skuad melalui laman resmi AFC. Pelatih asal Korea Selatan itu mencoret dua nama, yakni Adam Alis dan Arkhan Fikri.

Namun begitu, Adam Alis dan Arkhan Fikri masih tetap dibawa hingga Timnas Indonesia menjalani tes terakhir melawan Timnas Iran di Doha, Qatar, Selasa 9 Januari 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Skuad Garuda menelan kekalahan telak 0-5.