HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bicara Peluang Timnas Korea Selatan Juara Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:04 WIB
Shin Tae-yong Bicara Peluang Timnas Korea Selatan Juara Piala Asia 2023
Shin Tae-yong bicara peluang Timnas Korea Selatan juara Piala Asia 2023 (Foto: KFA)
DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara soal peluang Timnas Korea Selatan untuk juara Piala Asia 2023. Dia mengatakan, The Taeguk Warriors saat ini mempunyai peluang besar untuk memenangkan turnamen itu.

Korea Selatan akan tergabung bersama Timnas Malaysia, Timnas Yordania, dan Timnas Bahrain dalam Grup E Piala Asia 2023. Son Heung-min dan kawan-kawan dipercaya sebagai kandidat kuat memenangkan turnamen itu.

Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan (Foto: Instagram/@thekfa)

Materi pemain yang ‘mewah’ hingga rekam jejak yang bagus di turnamen itu menjadi faktor utama. Shin mengakui Korea Selatan mempunyai yang peluang besar untuk menjadi juara Piala Asia 2023.

“Secara pribadi, peluang Korea untuk menang cukup tinggi,” kata Shin dilansir dari Sports Seoul, Rabu (10/1/2024).

“Apalagi, bukankah Qatar (tempat diadakannya Piala Asia) pernah merasakan diadakan Piala Dunia (2022)? Mereka (Korea Selatan) bisa bermain dalam kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan tim lain. Sama halnya dengan Jepang,” sambungnya.

Korea Selatan saat ini mempunyai segudang pemain yang berpengalaman merumput di Eropa. Nama-nama seperti Kim Min-jae (Bayern Munich), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), dan Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers) adalah contohnya.

