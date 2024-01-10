Dibantai Iran 5-0 hingga 3 Kali Kalah Beruntun, Alarm Bahaya bagi Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Jelang Piala Asia 2023

TIM Nasional (Timnas) Indonesia kembali menelan kekalahan di laga uji coba jelang Piala Asia 2023, yang mana terbaru skuad Garuda tumbang 0-5 dari Timnas Iran, pada Selasa 9 Januari 2024 malam WIB. Total Timnas Indonesia sudah tiga kalah kalah beruntun dalam laga uji coba, yang jelas itu menjadi alarm berbahaya untuk pasukan Shin Tae-yong yang akan segera tampil di Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan lagi dalam laga uji coba sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar, pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dalam pertandingan melawan Iran yang digelar di Qatar itu, Timnas Indonesia benar-benar tak berdaya hingga kalah 0-5.

Padahal Shin Tae-yong sudah menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal pertandingan. Namun, peringkat tim 21 FIFA itu masih terlalu tangguh.

Karena laga dimainkan secara tertutup, pencinta sepakbola Tanah Air tak tahu bagaimana permainan Timnas Indonesia saat terbantai lima gol tanpa balas dari Iran. Apakah bagus atau tidak.

Satu hal yang pasti, kekalahan 0-5 itu membuktikan lemahnya pertahanan Timnas Indonesia serta melempemnya lini depan. Lini tengah pun gagal menunaikan tugasnya dengan baik sebagai pengatur tempo pertandingan.

Sebelum dibantai Iran 0-5, Timnas Indonesia pun tumbang dua kali di tangan Libya dalam laga uji coba yang digelar juga untuk persiapan Piala Asia 2023. Dua laga uji coba melawan Libya itu berlangsung di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 silam.