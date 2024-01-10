Piala Asia 2023: Irak Diminta Tak Lakukan Kesalahan saat Hadapi Timnas Indonesia

PEMAIN Timnas Irak, Bashar Resan, meminta timnya untuk tidak melakukan kesalahan saat menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, gelandang 27 tahun tersebut juga membeberkan kekuatan Singa Mesopotamia -julukan Irak- yang bisa saja diantisipasi oleh skuad Garuda.

Sebagaimana diketahui, Irak akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada matchday ke-1 Grup D Piala Asia 2023. Duel panas Timnas Indonesia vs Irak bakal berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Qatar, Senin (15/1/2024).

Jelang bersua skuad Garuda, Bashar Resan berbicara tentang hal yang paling ditakutinya di Piala Asia 2023. Pemain 27 tahun ini mengatakan bahwa dirinya takut para pemain Irak melakukan kesalahan di laga-laga penting yang bisa saja menghukum timnya.

"Apa yang saya takuti di Piala Asia adalah kesalahan sederhana di pertandingan-pertandingan penting; Karena kesalahan akan membuat Anda keluar seketika," beber Bashar Resan kepada Winwin.com, dikutip Senin (8/1/2024).

Sebaliknya, Bashar Resan menyebut Dewi Fortuna alias keberuntungan bisa membawa Irak memberi kejutan dengan menjuarai Piala Asia 2023. Dia pun percaya diri akan hal itu, terlebih Singa Mesopotamia memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk juara Piala Asia 2007.

"Keberuntungan akan berperan dalam memenangkan gelar juara dan akan mempengaruhi hasil dengan kisaran antara 10 hingga 15 persen. Kami memiliki pengalaman di banyak turnamen, dan kami meninggalkan sebagian besar turnamen dengan sederhana," kata sang gelandang kunci Irak itu.