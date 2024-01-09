Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Irak Tak Ingin Remehkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |22:01 WIB
Bintang Timnas Irak Tak Ingin Remehkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada ajang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BINTANG Timnas Irak, Ahmad Allee, pantang anggap remeh Timnas Indonesia dalam persaingan Grup D Piala Asia 2023. Meski Irak dan Jepang dianggap tim yang paling diunggulkan, Allee mengatakan kalau sejatinya masing-masing tim memiliki peluang yang sama.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- tergabung bersama Timnas Indonesia, Vietnam, dan Jepang di Grup D Piala Asia 2023. Adapun ajang tersebut akan mulai berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Menanggapi persaingan di Grup D, Allee mengakui kalau ini adalah grup yang sulit. Gelandang berusia 27 tahun ini mengatakan kalau Jepang memang merupakan kandidat favorit yang keluar sebagai juara grup. Namun begitu, bukan berarti Timnas Indonesia dan Vietnam harus dipandang sebelah mata.

“Tentu saja ini adalah grup yang sulit. Saya pikir Jepang adalah kandidat pertama yang lolos sebagai pemimpin grup, dan juga mereka kandidat untuk mengalahkan Irak,” kata Allee, dilansir dari Winwin, Selasa (9/1/2024).

 BACA JUGA:

“Tetapi dalam pertandingan, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Dan kami memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan potensi yang kami miliki di depan mereka,” sambungnya.

Lebih lanjut, pemain yang berkarir di salah satu klub asal Prancis ini menegaskan bahwa Irak tidak akan pandang bulu dalam menghadapi lawannya di Grup D. Allee juga meminta kepada para penggemar untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Singa Mesopotamia agar bisa meraih hasil positif di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
