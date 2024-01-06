Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan di Laga Uji Coba: Taeguk Warriors Menang 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:00 WIB
Hasil Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan di Laga Uji Coba: <i>Taeguk Warriors</i> Menang 1-0
Timnas Korea Selatan menang 1-0 atas Timnas Irak (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

ABU DHABI - Hasil Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan di laga uji coba sudah diketahui. Duel di New York University Stadium, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (6/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Taeguk Warriors.

Gol tunggal kemenangan Korea Selatan disarangkan Lee Jae-sung (40'). Hasil ini menjadi modal negatif Irak sebelum jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan (Foto: Instagram/@thekfa)

Jalannya Pertandingan

Permainan ketat ditampilkan kedua tim sejak awal babak pertama. Korea Selatan dan Irak tampaknya ingin mencetak gol cepat agar menjalani laga makin percaya diri.

Memasuki pertengahan babak pertama, kedua tim pun saling jual dan beli serangan. Namun, pertahanan Korea Selatan dan Irak masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Korea Selatan berhasil unggul lebih dahulu atas Irak pada menit ke-42. Kepastian itu usai Jae-Sung Lee mencetak gol ke gawang tim lawan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Tim asuhan Jurgen Klinsmann sementara waktu unggul 1-0 atas Irak.

Korea Selatan dan Irak kembali bermain ngotot pada awal babak kedua. Tentunya hal itu membuat intensitas laga antara kedua tim berjalan cukup tinggi.

