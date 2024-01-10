Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rio Ferdinand Prediksi Ivan Toney Takkan Gabung Arsenal

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |03:05 WIB
Rio Ferdinand Prediksi Ivan Toney Takkan Gabung Arsenal
Ivan Toney jadi salah satu incaran Arsenal untuk pertajam lini serang (Foto: Reuters)
BRENTFORD – Bomber Brentford, Ivan Toney diprediksi bakal menolak untuk bergabung dengan Arsenal. Pendapat itu datang dari salah satu legenda Manchester United, Rio Ferdinand.

Ferdinand menilai pemain berusia 27 tahun itu sudah punya pertimbangan matang. Seperti diketahui, Ivan Toney belakangan kencang dikabarkan akan merapat ke Arsenal.

Toney menjadi target utama The Gunners -julukan Arsenal- yang sedang membutuhkan daya gedor tambahan. Diketahui, Arsenal kesulitan mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

Tim besutan Mikel Arteta itu bahkan menelan kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi. Toney disebut-sebut menjadi jawaban dari krisis lini depan The Gunners. Namun, Ferdinand dengan tegas meyakini pemain andalan Brentford itu tidak akan bergabung dengan Arsenal.

“Tidak mungkin. Toney tidak pergi ke Arsenal. Penggemar Brentford memberi tahu Anda. Fakta,” kata Ferdinand, dikutip dari Football London, Selasa (9/1/2024).

Sementara itu, pelatih Brentford, Thomas Frank akan mematok harga tinggi untuk Toney agar klub berpikir dua kali jika ingin merekrutnya. Frank yakin, Toney akan setia dengan The Bees -julukan Brentford.

