Sandy Walsh Nongkrong Bareng Sejumlah Pemain Timnas Malaysia Jelang Piala Asia 2023

PEMAIN Timnas Indonesia, Sandy Walsh, nongkrong bareng sejumlah pemain Timnas Malaysia jelang Piala Asia 2023. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dibuat akun Instagram @futboll.indonesiaa.

“Sandy Walsh nongkrong sama pemain Timnas Malaysia. Hotelnya pun juga bersebelahan!,” tulis akun Instagram @futboll.indonesiaa sembari menampilkan foto pemain milik KV Mechelen tersebut bersama sejumlah personel Harimau Malaya.

“Sandy Walsh - Dion Cools - Junior Eldstal - Daniel Ting - Darren Lok - Stuart Wilkin,” sambung laporan tersebut.

Lantas, kok bisa Sandy Walsh kenal dengan pemain-pemain Timnas Malaysia? Usut punya usut, ditengarai karena Sandy Walsh pernah berduel dengan kapten Timnas Malaysia, Dion Cools.

Sekadar diketahui, Dion Cools sempat berkarier di Liga Belgia, kompetisi yang dijalani Sandy Walsh bersama KV Mechelen. Dion Cools mentas di Liga Belgia bersama Club Brugge dan Zulte Waregem.