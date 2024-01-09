Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Iran Malam Ini, Disiarkan Secara Langsung?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |18:02 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Iran Malam Ini, Disiarkan Secara Langsung?
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Iran malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Iran malam ini akan diulas dalam artikel ini. Apakah duel yang akan berlangsung di Al Rayyan Training Site, Qatar, pada Selasa (9/1/2024) pukul 22.00 WIB itu bakal disiarkan secara langsung?

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023 dengan melawan salah satu tim kuat di Asia, yakni Timnas Iran. Diketahui, Iran merupakan negara terkuat kedua di Asia pada ranking FIFA.

Timnas Indonesia

Timnas Iran hanya kalah dari Jepang di ranking FIFA. Kini, Tim Melli -julukan Timnas Iran- menduduki posisi ke-21 di ranking FIFA.

Tak ayal, duel Timnas Iran bisa jadi sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk mengetahui tolok ukur kekuatan mereka sebelum mentas di Piala Asia 2023. Striker muda Timnas Indonesia, Rafael Struick, pun memastikan diri siap tempur dan menampilkan kinerja terbaik dalam laga tersebut.

Meski sempat mengalami keletihan, Rafael Struick memastikan kondisinya sudah bugar kembali. Pasalnya, dia sudah beristirahat dengan cukup.

Halaman:
1 2
      
