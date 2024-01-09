Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Iran, Shin Tae-yong Bikin Rafael Struick Nikmati Latihan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:24 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Iran, Shin Tae-yong Bikin Rafael Struick Nikmati Latihan
Shin Tae-yong bikin nyaman Rafael Struick jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat nyaman para pemainnya dengan sesi latihan yang menyenangkan jelang laga melawan Iran pada Selasa, (9/1/2024) pukul 22.00 WIB. Hal itu disampaikan penyerang Timnas Indonesia dan ADO Den Haag, Rafael Struick.

Setelah menggenjot fisik para pemain selama pemusatan latihan di Turki, Shin Tae-yong fokus mendalami taktik yang tepat digunakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Saat menghadapi Libya di laga uji coba kedua pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB, permainan Timnas Indonesia terlihat jauh lebih mengalir ketimbang laga pertama.

Rafael Struick

(Aksi Rafael Struick (kanan) di laga Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: PSSI)

"Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Saat ini latihan kami fokus pada pola permainan (taktik)," kata Rafael Struick pada Selasa (9/1/2024).

"Bagaimana bahu-membahu (saling membantu) di antara pemain. Saya pikir ini sangat penting," sambung winger berusia 20 tahun ini.

Saat ini Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi laga uji coba ketiga melawan Iran. Rafael Struick sadar lawan Timnas Indonesia kali ini akan lebih sulit dari Libya, tim yang dua kali mengalahkan mereka pekan lalu.

Namun, winger lincah itu mengungkapkan Timnas Indonesia sudah mempersiapkan yang terbaik. "Karena kami akan menghadapi uji coba yang mungkin sulit. Jadi saya pikir beberapa latihan terakhir sangat baik," tegas Rafael Struick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178290/alex_pastoor-aWBn_large.jpg
Pesan Menyentuh Alex Pastoor Usai Terdepak dari Timnas Indonesia, Tetap Punya Kesan Baik dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178262/erick_thohir-VJXu_large.jpg
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178257/patrick_kluivert_kabarnya_telah_mendapatkan_tawaran_pekerjaan_setelah_dipecat_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_pssi-0p67_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Latih Beruang Kutub hingga Tarkam Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178242/timur_kapadze_dan_shin_tae_yong-z428_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dengan Shin Tae-yong, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1634889/3000-pelari-ramaikan-ajang-lari-lrt-run-2025-bertajuk-break-the-rush-bbs.webp
3.000 Pelari Ramaikan Ajang Lari LRT Run 2025 Bertajuk Break The Rush
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/03/pelatih_timnas_thailand_masatada_ishii.jpg
Ini Alasan Resmi Timnas Thailand Depak Masatada Ishii
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement