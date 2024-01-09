Jelang Timnas Indonesia vs Iran, Shin Tae-yong Bikin Rafael Struick Nikmati Latihan

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat nyaman para pemainnya dengan sesi latihan yang menyenangkan jelang laga melawan Iran pada Selasa, (9/1/2024) pukul 22.00 WIB. Hal itu disampaikan penyerang Timnas Indonesia dan ADO Den Haag, Rafael Struick.

Setelah menggenjot fisik para pemain selama pemusatan latihan di Turki, Shin Tae-yong fokus mendalami taktik yang tepat digunakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Saat menghadapi Libya di laga uji coba kedua pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB, permainan Timnas Indonesia terlihat jauh lebih mengalir ketimbang laga pertama.

(Aksi Rafael Struick (kanan) di laga Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: PSSI)

"Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Saat ini latihan kami fokus pada pola permainan (taktik)," kata Rafael Struick pada Selasa (9/1/2024).

"Bagaimana bahu-membahu (saling membantu) di antara pemain. Saya pikir ini sangat penting," sambung winger berusia 20 tahun ini.

Saat ini Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi laga uji coba ketiga melawan Iran. Rafael Struick sadar lawan Timnas Indonesia kali ini akan lebih sulit dari Libya, tim yang dua kali mengalahkan mereka pekan lalu.

Namun, winger lincah itu mengungkapkan Timnas Indonesia sudah mempersiapkan yang terbaik. "Karena kami akan menghadapi uji coba yang mungkin sulit. Jadi saya pikir beberapa latihan terakhir sangat baik," tegas Rafael Struick.